Mercato - Une star au PSG : C’est confirmé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Actuellement considéré comme le meilleur latéral droit de la planète en raison de ses performances XXL avec le PSG en Ligue des Champions, Achraf Hakimi fait l'objet de certaines rumeurs quant à un départ vers l'Arabie Saoudite. Mais la tendance est très claire dans ce dossier, puisqu'un journaliste du Parisien confirme qu'Hakimi ne quittera pas le PSG dans l'immédiat et restera encore quelques années.

Les rumeurs vont toujours bon train au sujet des grands noms du PSG, et Achraf Hakimi (26 ans) n'échappe pas à la règle. Le latéral droit marocain aurait la cote en Arabie Saoudite selon certaines informations qui évoquent un possible départ alors que son contrat court jusqu'en 2029 avec le PSG. Et le journaliste du Parisien Laurent Perrin a répondu cash sur le futur d'Hakimi.

Hakimi va rester au PSG Selon lui, il n'y a aucune chance de voir la star marocaine quitter le PSG dans un avenir proche : « Je ne vais pas dire qu’il n’ira jamais en Arabie saoudite. Cela aurait du sens. Achraf Hakimi va décrocher, beaucoup l’espèrent, le Ballon d’or africain, il est le meilleur joueur arabe avec Mo Salah, c’est une star, un joueur magnifique et il est normal que les Saoudiens pensent à lui pour promouvoir leur League. Mais pas maintenant ! », confie le journaliste dans un chat avec les internautes du Parisien.