Mercato : Une réponse à 25M€ tombe à Marseille

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le prochain gardien de l'OM ne sera pas Pau Lopez. Le portier espagnol devrait, rapidement, prendre la direction de Côme, où il sera prêté la saison prochaine. Pour le remplacer, le club phocéen penserait à plusieurs profils, notamment celui de Brice Samba. Mais le RC Lens réclame le prix fort pour libérer le gardien, actuellement à l'Euro avec le groupe France.

Le prochain départ devrait vite être officialisé. L'OM serait parvenu à trouver un accord avec Côme pour le prêt avec option d'achat de Pau Lopez. Le portier espagnol quitte donc le club marseillais et laisse les cages vides, du moins pour le moment. Car ce départ devrait vite être pallié. Ce ne sera pas Ruben Blanco, qui, malgré son attitude exemplaire, devrait rester numéro deux.

Mercato : Marseille se mobilise pour un transfert, l’OM valide https://t.co/cXJfnOg5Ii pic.twitter.com/QNN0bd6hki — le10sport (@le10sport) July 8, 2024

L'OM a tâté le terrain

Ces derniers jours, l'OM aurait approché plusieurs gardiens selon les informations de La Minute OM . L'un d'eux serait Brice Samba. L'actuel portier du RC Lens a débuté sa carrière à Marseille, mais n'est jamais parvenu à s'imposer en équipe première.

Un dossier bien trop cher pour l'OM ?