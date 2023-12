Mercato : Une piste du PSG vers un gros transfert ?

Amadou Diawara

Très performant sous les couleurs de l'OGC Nice cette saison, Jean-Clair Todibo aurait alerté le PSG. En effet, Luis Campos aimerait offrir le défenseur central des Aiglons à Luis Enrique en 2024. Toutefois, le PSG serait contraint de se frotter à Tottenham, qui ferait du recrutement de Jean-Clair Todibo une priorité.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est offert les services de onze nouveaux joueurs. Interrogé dernièrement, Luis Enrique a d'ailleurs validé le recrutement de Luis Campos : « Je suis très content parce que tout au long de ces six matchs, nous avons montré une idée claire: l'idée de gagner tous les matchs. Je n'ai vu aucun match où le PSG n'a pas attaqué et ne s'est pas créé des occasions de but. On a toujours créé plus de situations que nos adversaires. Ce qui me rend optimiste, c'est qu'il y a eu onze signatures cet été, un nouveau staff, un nouveau campus, tout est nouveau. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'en février nous serons beaucoup plus forts ».

Le PSG en pince pour Todibo

Malgré tout, le PSG compterait profiter du mercato hivernal pour faire des emplettes. Alors que Milan Skriniar et Lucas hernandez ont rejoint les rangs parisiens l'été dernier, Luis Campos envisagerait tout de même de renforcer la défense centrale de Luis Enrique cet hiver. Dans cette optique, le conseiller football du PSG aurait coché le nom de Jean-Clair Todibo il y a plusieurs semaines. Toutefois, le pensionnaire de l'OGC Nice, qui est engagé jusqu'au 30 juin 2027, serait également suivi de près par Tottenham.

Todibo est une priorité pour Tottenham en janvier