Mercato - Real Madrid : Le nouveau crack hallucine avant son arrivée

Amadou Diawara

En visite au Real Madrid avant son arrivée officielle cet été, Endrick a halluciné. Interrogé par la presse espagnole, l'attaquant brésilien s'est totalement enflammé pour son transfert à la Maison-Blanche, affirmant qu'il était impressionné et passionné par tout ce qu'il pouvait vivre et découvrir dans son futur club.

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2025, Endrick va quitter Palmeiras cet été pour rejoindre le Real Madrid. En effet, le club merengue a finalisé le transfert du crack brésilien de 17 ans, qui va migrer vers l'Espagne à sa majorité, soit le 21 juillet prochain.

Endrick va rejoindre le Real Madrid cet été

Déjà assuré de rejoindre le Real cet été, Endrick était en visite à Madrid dernièrement. Et comme l'a laissé entendre l'attaquant brésilien, il ne regrette pas du tout son choix d'avoir signé à la Maison-Blanche.

«J'ai été impressionné par tout ce qui se passe dans l'équipe»