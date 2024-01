Mercato : Une nouvelle star va retrouver Messi ?

Pierrick Levallet

Parti libre du PSG l'été dernier, Lionel Messi a signé à l'Inter Miami. Très vite, l'Argentin a été rejoint par Jordi Alba et Sergio Busquets en MLS. Cet hiver, Luis Suarez a également débarqué au sein du club américain. Et prochainement, un autre ancien du FC Barcelone pourrait bien rejoindre la formation de David Beckham.

Lionel Messi ne sera pas resté bien longtemps au PSG. Deux ans après son arrivée, l’Argentin est parti comme il est venu. En fin de contrat, le champion du monde 2022 n’a pas été prolongé et a donc signé libre à l’Inter Miami. Il a d’ailleurs très vite été rejoint par plusieurs de ses anciens coéquipiers au FC Barcelone.

Messi retrouve ses vieux amis à l'Inter Miami

L’été dernier, Lionel Messi a d’abord retrouvé Jordi Alba et Sergio Busquets. Et cet hiver, c’est Luis Suarez qui a intégré l’effectif de l’Inter Miami. La Pulga retrouve ses vieux amis en MLS. Et prochainement, il pourrait voir une autre vieille connaissance le rejoindre au sein du club de David Beckham.

Direction la MLS pour Coutinho ?