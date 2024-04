Mercato : Une nouvelle star pour oublier Mbappé, le PSG a sa réponse !

Axel Cornic

Dans l’interminable débat sur la succession de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, une nouvelle piste a fait surface ces dernières heures avec Dušan Vlahović, attaquant de la Juventus qui a parlé de cette destination dans les colonnes de L’Equipe. Mais la réponse est rapidement arrivée d’Italie, avec la déclaration du directeur sportif bianconero Cristiano Giuntoli.

Quand un club comme le PSG perd sa plus grande star, ça crée forcément du grabuge aux quatre coins de l’Europe. On ne compte plus les noms liés au club parisien pour oublier l’éventuel départ de Kylian Mbappé à la fin de son contrat et Dušan Vlahović a récemment jeté de l’huile sur le feu.

Vlahović ne dit pas non au PSG, mais...

Interrogé sur un possible avenir au PSG, l’attaquant serbe de la Juventus n’a en effet pas fermé la porte. « Il me reste deux ans de contrat et je suis très bien ici. C'est ma réponse, je veux gagner quelque chose d'important avec la Juve. Ensuite, on verra. On en parlera plus tard » a expliqué Vlahović, dans les colonnes de l’édition de L’Equipe de ce mardi.

« Il faut redresser les comptes et faire un marché digne de ce grand club »