Une nouvelle porte se ferme pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Foot - Mercato - Manchester United

De retour à Manchester United l’été dernier, Cristiano Ronaldo pourrait déjà plier bagages. Le Portugais voudrait disputer la Ligue des champions la saison prochaine et proposerait donc ses services à de nombreux clubs en Europe, dont Chelsea. Toutefois, la porte des Blues devrait se fermer devant le quintuple Ballon d’Or, Thomas Tuchel n’étant pas intéressé.

L’été dernier, Cristiano Ronaldo avait choqué le marché des transferts en faisant son retour à Manchester United. Mais le Portugais pourrait déjà plier bagages seulement un an après son transfert. L’attaquant de 37 ans voudrait disputer la Ligue des champions la saison prochaine, chose que les Red Devils ne feront pas. De ce fait, Cristiano Ronaldo proposerait ses services à de nombreux clubs depuis quelques semaines. Mais il devrait voir une nouvelle porte se fermer devant lui.

TRUE✅ A Transfer of @Cristiano Ronaldo was never a topic for Thomas Tuchel, although Chelsea is still looking for a new striker