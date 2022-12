Mercato : Une étonnante décision est prise pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Amadou Diawara

Libre de tout contrat depuis sa résiliation avec Manchester United, Cristiano Ronaldo aurait reçu une offre XXL à 200M€ annuels de la part d'Al Nassr. Toutefois, CR7 devrait refuser cette proposition pharaonique du club saoudien. Malgré tout, la direction d'Al Nassr ne baisserait pas les bras et espérerait toujours voir la star portugaise de 37 ans migrer vers Riyad.

Alors que le contrat de Cristiano Ronaldo arrivait à terme le 30 juin, Manchester United a annoncé son départ il y a peu. En effet, les Red Devils ont fait savoir via un communiqué qu'ils avaient trouvé un accord à l'amiable avec CR7 pour résilier son bail.

Mercato : Cristiano Ronaldo lâche une réponse fracassante pour son avenir https://t.co/XQLBeleCuD pic.twitter.com/Ju0KlAEYC5 — le10sport (@le10sport) December 7, 2022

Cristiano Ronaldo va refuser l'offre d'Al Nassr

Désormais sans club, Cristiano Ronaldo pourrait poser ses valises en Arabie Saoudite. En effet, la star portugaise de 37 ans aurait reçu une offre d'environ 200M€ annuels de la part d'Al Nassr, et ce, pour un engagement de deux saisons. Et alors que des rumeurs ont évoqué un accord avec le club saoudien, Cristiano Ronaldo a tenu à démentir cette information ce mardi soir. « Non ce n’est pas vrai » , a simplement lâché CR7 .

Al Nassr attend toujours Cristiano Ronaldo