Mercato : Une double opération inespérée peut sauver le PSG

Axel Cornic

L’enjeu principal de ce début de mercato est simple pour le Paris Saint-Germain : il va falloir vendre. Un sujet qui n’a jamais été le fort du club de la capitale depuis l’arrivée de QSI et qui a du mal à démarrer cet été. Leandro Paredes semble se diriger vers Galatasaray, mais pour le moment il est le seul dossier vraiment chaud concernant les départs.

Après un premier mercato estival raté, Luis Campos doit frapper fort, surtout avec le départ de Lionel Messi et ceux possibles de Neymar ou Kylian Mbappé. Mais avant de penser à acheter, le PSG doit surtout vendre !

Paredes vers Galatasaray ?

Et c’est justement là que ça coince. Car pour le moment seul Leandro Paredes semble être en instance de départ, avec un transfert qui devrait bientôt se boucler du côté de Galatasaray. Une vente qui fait toutefois grincer des dents du côté du PSG, qui l’avait acheté plus de 45M€ en 2019 et qui devrait le vendre pour un peu moins de 4M€.

La Roma sur Sanches et Icardi