Mercato : Une décision tonitruante est prise pour le transfert de Cristiano Ronaldo

Publié le 22 octobre 2022 à 16h45

Alors que le point de non-retour semble avoir été atteint entre Manchester United et Cristiano Ronaldo, ce dernier reste sur le départ à l’approche du mercato hivernal. Les Red Devils seraient prêts à envisager tous les scénarios possibles pour se séparer du numéro 7, n’entrant pas dans les plans d’Erik ten Hag et de la direction.

Désireux de quitter Manchester United lors du mercato estival, Cristiano Ronaldo est finalement resté du côté d’Old Trafford, n’ayant fait l’objet d’aucune offre concrète, et sa situation ne s’est pas arrangée depuis. Le Portugais n’entre pas dans les plans d’Erik ten Hag et doit se contenter d’un temps de jeu limité, de quoi l’irriter. Cette semaine, Cristiano Ronaldo a refusé d’entrer en jeu contre Tottenham et a quitté le stade avant le coup de sifflet final, entraînant sa mise à l’écart pour le choc contre Chelsea ce samedi.

Manchester United veut tourner la page Cristiano Ronaldo

La rupture semble donc totale entre Cristiano Ronaldo et Manchester United, bien décidé à se séparer de sa star. Ce samedi, ESPN confirme que les Red Devils ne veulent pas retenir l’attaquant de 37 ans et sont prêts à le laisser partir gratuitement, et ce depuis l’été dernier. Cependant, Cristiano Ronaldo n’a reçu aucune offre à l’exception d’une proposition de l'équipe saoudienne Al-Hilal.

Le Mondial pour sauver CR7 ?

Manchester United espérerait désormais voir Cristiano Ronaldo briller lors du Mondial afin de voir un prétendant se positionner sur le quintuple Ballon d’Or, poussé vers la sortie. Au point que la formation de Premier League n’exclurait pas de laisser partir le Portugais sous la forme d’un prêt, alors que son contrat se termine en fin de saison.