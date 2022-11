Mercato : Une clause pour relancer l'avenir de Cristiano Ronaldo ? La réponse est connue

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En froid avec Manchester United, Cristiano Ronaldo est désormais libre après la rupture de son contrat officialisée ce mardi par la formation anglaise. Le Portugais peut donc rejoindre le club de son choix, et un avenir en Premier League n’est pas exclu puisque les Red Devils n’auraient imposé aucune restriction à leur désormais ex-joueur.

Ce mardi, Manchester United a officiellement mis fin à son histoire avec Cristiano Ronaldo. Après les critiques du Portugais à l’égard de la formation mancunienne, celle-ci a donc décidé de se séparer de ses services avant même l’ouverture du mercato hivernal : « Cristiano Ronaldo va quitter Manchester United d’un commun accord, avec effet immédiat. Le club le remercie pour son immense contribution au cours de ses deux passages à Old Trafford, marquant 145 buts en 346 apparitions, et lui souhaite, ainsi qu'à sa famille, un bon avenir. » Libre de tout contrat, Cristiano Ronaldo est plus que jamais dans le flou pour son avenir.

Cristiano Ronaldo peut rester en Angleterre

Pourtant, Cristiano Ronaldo a le choix sur le papier. En effet, plusieurs rumeurs laissaient entendre que Manchester United pourrait empêcher le quintuple Ballon d’Or de rejoindre une autre formation de Premier League après son passage du côté d’Old Trafford, mais il n’en est rien.

Chelsea, Newcastle… Un avenir en Premier League possible ?