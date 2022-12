Mercato : Une catastrophe évitée par l'OM

Arnaud De Kanel

A la surprise générale, Luis Suarez rejoignait l'OM durant le dernier mercato estival contre un chèque de 10M€. Malgré des débuts convaincants, l'attaquant colombien ne s'est pas montré au niveau et a forcé sa direction à s'en séparer. Suarez a rejoint Almeria en prêt avec option d'achat et Pablo Longoria a bien limité la casse.

L'histoire d'amour entre l'OM et Luis Suarez aura tourné court. Pour ses débuts face à Reims, il s'était illustré en inscrivant un doublé. Ainsi, les supporters marseillais s'étaient mis à rêver et penser détenir l'attaquant qu'ils cherchent depuis si longtemps. La suite aura été catastrophique. Ultra décevant en Champions League, Suarez a rétrogradé dans la hiérarchie mise en place par Igor Tudor et a poussé l'OM à s'en débarrasser. Recruté pour 10M€ l'été dernier, l'OM a évité le pire.

L'OM devrait récupérer 8M€

C'est désormais officiel, Luis Suarez est un joueur d'Almeria pour les 6 prochains mois. En effet, l'OM et le club andalou ont conclu un accord qui porte sous la forme d'un prêt assorti d'une option d'achat qui devrait avoisiner les 8M€. Au vu des dernières prestations du Colombien, la casse a été limitée. C'est presque inespéré de voir un club aligner une somme aussi conséquente. Pour l'OM, l'essentiel est assuré et le club phocéen ne devrait perdre que 2M€ sur les 10 investis. Un beau moyen de se rattraper d'un transfert raté.

L’Olympique de Marseille et l’UD Almeria ont trouvé un accord de principe pour le prêt avec option d’achat de 𝗟𝘂𝗶𝘀 𝗦𝘂𝗮𝗿𝗲𝘇 🇨🇴 qui rejoindra le club espagnol à l'ouverture du mercato hivernal. Bonne chance à lui 👊 pic.twitter.com/NjiI7sZjXX — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) December 5, 2022

«Merci beaucoup pour tout»