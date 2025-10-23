Mercato : «Une batte de baseball à la place du pied», du très lourd est promis à l’OM !

Cet hiver, l’OM pourrait trouver son bonheur du côté du Real Madrid lors du mercato. En effet, il a été révélé que le club phocéen serait sur les traces d’Endrick. Sans temps de jeu chez les Merengue, le Brésilien pourrait donc se relancer sur la Canebière. Et avec le crack de 19 ans, l’OM pourrait accueillir un véritable phénomène.
Le prochain attaquant de l’OM se trouve-t-il aujourd’hui au Real Madrid ? Après avoir tenté sa chance pour Endrick lors du dernier mercato estival, la direction olympienne serait prête à retenter sa chance en janvier. Et le club phocéen a des raisons d’y croire étant donné la situation du Brésilien au Real Madrid, où il ne joue pas. En tout cas, Endrick à l’OM, ça n’annonce que du lourd…
« Il tire de n’importe où, il s’en tape »
Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Nabil Djellit a fait une annonce très prometteuse concernant Endrick. En effet, le journaliste a expliqué à propos de l’attaquant du Real Madrid pisté par l’OM : « Il a une batte de baseball à la place du pied. Il tire de n’importe où, il s’en tape. Peu importe qui il y a autour de lui ».
« Je ne comprendrais pas trop la logique »
Le fait est que cette piste Endrick à l’OM est loin de faire l’unanimité. Ayant des doutes autour de l’arrivée du joueur du Real Madrid, Hugo Guillemet a confié : « Il faut voir aussi l’effectif de l’OM. Ils ont déjà Aubameyang et Gouiri. Je veux bien empiler les joueurs, en plus, Endrick formidable en sorti de banc. Oui, il a 18 ans, il est capable de sortir du banc et faire la différence en 10 minutes. Mais à Marseille, il y a Vaz qui commence à jouer, qui a le même âge. Quelle est la logique d’aller chercher un joueur, de payer un salaire très important pour une baby star et bloquer un joueur qu’on a formé et qui performe ? Je ne comprendrais pas trop la logique, même si la logique médiatique, je la comprends ».