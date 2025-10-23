Mercato : «Une batte de baseball à la place du pied», du très lourd est promis à l’OM !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet hiver, l’OM pourrait trouver son bonheur du côté du Real Madrid lors du mercato. En effet, il a été révélé que le club phocéen serait sur les traces d’Endrick. Sans temps de jeu chez les Merengue, le Brésilien pourrait donc se relancer sur la Canebière. Et avec le crack de 19 ans, l’OM pourrait accueillir un véritable phénomène.

Le prochain attaquant de l’OM se trouve-t-il aujourd’hui au Real Madrid ? Après avoir tenté sa chance pour Endrick lors du dernier mercato estival, la direction olympienne serait prête à retenter sa chance en janvier. Et le club phocéen a des raisons d’y croire étant donné la situation du Brésilien au Real Madrid, où il ne joue pas. En tout cas, Endrick à l’OM, ça n’annonce que du lourd…

« Il tire de n’importe où, il s’en tape » Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Nabil Djellit a fait une annonce très prometteuse concernant Endrick. En effet, le journaliste a expliqué à propos de l’attaquant du Real Madrid pisté par l’OM : « Il a une batte de baseball à la place du pied. Il tire de n’importe où, il s’en tape. Peu importe qui il y a autour de lui ».