Foot - Mercato

Mercato : Une bataille royale en Premier League pour cet ancien de Ligue 1 ?

Publié le 19 mai 2020 à 15h40 par La rédaction

En plus de l’intérêt déjà connu de Manchester United, Arsenal et Leicester City se joindraient à la course à la signature d’Alassane Pléa. Une belle offre pourrait être acceptée par le Borussia Mönchengladbach.