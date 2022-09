Foot - Mercato

Une offre inattendue dégainée pour Cristiano Ronaldo ?

Publié le 13 septembre 2022 à 16h00 par Pierrick Levallet

Cherchant à rejoindre un club qui dispute la Ligue des champions cette saison, Cristiano Ronaldo a postulé auprès de plusieurs équipes. Mais le Portugais n’a essuyé que des refus et a été contraint de rester à Manchester United. Toutefois, l’Arabie Saoudite était particulièrement intéressée par les services de la star de 37 ans.

Au cours de ce mercato estival, Cristiano Ronaldo a été au coeur de nombreuses spéculations quant à son avenir. Désireux de disputer la Ligue des champions cette saison, le Portugais voulait quitter Manchester United cet été. L’attaquant de 37 ans a alors postulé auprès de plusieurs clubs, de Chelsea à Naples en passant par le PSG, le Borussia Dortmund ou encore l’Atletico de Madrid. Mais à chaque fois, Cristiano Ronaldo a vu la porte se fermer devant lui et a été contraint de rester à Manchester United. Néanmoins, l’ancien du Real Madrid et de la Juventus avait d’autres opportunités en-dehors de l’Europe.

Cristiano Ronaldo a recalé l’offre XXL d’Al-Hilal

S’il n’a essuyé que des refus en Europe, Cristiano Ronaldo était en revanche particulièrement convoité en Arabie Saoudite cet été. À en croire CNN Portugal , Al-Hilal aurait offert un contrat de deux ans rémunéré 2,4M€ par semaine à l’attaquant de 37 ans. Une opération qui reviendrait à environ 242M€ sur la durée totale de l’engagement. Mais la star de Manchester United ne l’a pas acceptée. Toutefois, Al-Hilal n’aurait pas été le seul club saoudien à tenter sa chance pour Cristiano Ronaldo.

Al-Nassr a également tenté sa chance