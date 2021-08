Foot - Mercato - OM

Mercato : Un rêve totalement inaccessible pour l’OM ?

Publié le 8 août 2021 à 22h10 par La rédaction

Prêté pour une saison à l’OM, William Saliba fait rêver supporters et dirigeants. Mais il sera quasiment impossible de le conserver, Arsenal a dépensé 30 millions d’euros pour se l’acheter.

10 nouvelles recrues sont arrivées sur la Canebière depuis le début du mercato. La plupart d’entre elles ont signé sous la forme de prêt. Parmi eux, le défenseur central William Saliba. Un prêt sec, sans option d’achat pour le joueur formé à Saint-Étienne et acheté par Arsenal à l’été 2019. Après un passage plutôt remarqué du côté de l’OGC Nice la saison dernière, l’OM avait jeté son dévolu sur le prometteur défenseur français. Et espère miser sur la continuité à l’issue de la saison. Mais il sera difficile pour les dirigeants marseillais de garder Saliba plus d’une saison.

Arsenal l’a acheté 30 millions