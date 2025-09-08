Mercato : Un pote de Mbappé au Real Madrid, des discussions sont annoncées ! 

Alexis Brunet

Depuis un certain temps, le Real Madrid a inscrit le nom d’Ibrahima Konaté sur sa liste. Les dirigeants madrilènes s’intéressent particulièrement au coéquipier de Kylian Mbappé en sélection, car il sera libre de tout contrat l’été prochain. Toutefois, Liverpool ne perd pas espoir de lui faire signer une prolongation et des négociations ont même eu lieu dernièrement.

Cet été, Liverpool a été l’un des clubs les plus dépensiers lors du mercato. Le club anglais a particulièrement renforcé son attaque avec les signatures d’Alexander Isak et de Hugo Ekitike pour un total de 240M€. Ce n’est pas tout, car les Reds ont également mis la main sur Jeremy Frimpong, Giovanni Leoni, mais également Florian Wirtz et Milos Kerkez.

Des discussions pour une prolongation de contrat de Konaté Avec Giovanni Leoni, Liverpool a donc mis la main sur un nouveau défenseur central, mais l’Italien est encore un peu tendre. Les Reds comptent donc encore principalement sur Ibrahima Konaté, mais le Français n’a plus qu’un an de contrat. D’après les informations de TBR Football, les dirigeants anglais auraient d’ailleurs eu des discussions avec le joueur de 26 ans pour une prolongation de contrat lors de la trêve internationale. Arne Slot veut que le colosse d’1M94 reste dans son équipe, mais cela s’annonce compliqué car le Real Madrid tente sa chance également.