Mercato : Un nouveau transfert à la Maradona à l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme a failli le faire Diego Maradona à l’été 1989, Faouzi Ghoulam aurait pu passer de Naples à l’OM. L’ancien international algérien a confirmé qu’il avait été proche de rejoindre Marseille. Deux histoires tout de même différentes, car le club olympien était « au sommet de l’Europe » quand il voulait recruter la légende argentine.

À l’été 1989, l’OM a longtemps cru réussir un coup légendaire en attirant Diego Maradona. Ce dernier avait finalement été retenu par Corrado Ferlaino, alors président de Naples, un club que Faouzi Ghoulam aurait lui aussi pu quitter pour prendre la direction de Marseille.

« On était proches, il y a bien eu des discussions » « L’OM s’est présenté, il y a eu un intérêt, mais cela ne s’est pas concrétisé. Dans ce milieu, les choses doivent être claires et cadrées, et là, ça n’a pas pu aboutir », a expliqué l’ancien joueur de Naples au micro du Phocéen. « On était proches, il y a bien eu des discussions. Mais c’était compliqué pour moi de partir. Naples, c’était presque dix ans de ma vie. C’est un club qui comptait énormément pour moi, et le quitter n’était pas évident. »