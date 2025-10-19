Mercato : Un nouveau buteur au PSG, l'arnaque évitée de justesse ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier dernier, le PSG ne s'est offert qu'une seule recrue : Khvicha Kvaratskhelia. Le Géorgien est arrivé de Naples et a complètement métamorphosé l'attaque de Luis Enrique. Un secteur de jeu où un nouveau buteur aurait également pu débarquer. En effet, lors du mercato hivernal, Jhon Duran aurait été proche de débarquer au PSG, mais ça ne s'est pas fait. Un mal pour un bien ?

Vendu par Aston Villa à Al-Nassr en janvier 2025, Jhon Duran était en passe de connaitre un autre destin. En effet, lors du dernier mercato hivernal, à défaut de signer en Arabie Saoudite, le buteur colombien était tout proche de rejoindre... le PSG. Luis Campos était très avancé dans ce dossier, mais finalement, la signature de Duran à Paris a capoté.

« Campos est à deux doigts de ramener Jhon Duran » C'est Romain Molina qui a expliqué à Colinterview à quel point Jhon Duran était proche de signer au PSG. Le journaliste a ainsi lâché : « Campos est à deux doigts de ramener Jhon Duran cet hiver au PSG. Ça loupe pour pas grand chose Jhon Duran. Ça loupe parce que Kolo Muani ne va pas à Villa. Il est à deux doigts de ramener Duran ».