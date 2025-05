Mercato : Un Marseillais annoncé au Paris FC pour la Ligue 1 !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Marseillais de naissance et formé à l’OM, Maxime Lopez avait créé la surprise l’été dernier en rejoignant le Paris FC, évoluant en Ligue 2. Alors que le club vient de décrocher son billet pour l’élite, le joueur de 27 ans devrait rester dans la capitale, et ainsi faire son retour au Vélodrome la saison prochaine, en tant qu’adversaire.

S’ils prévoient de se montrer actif sur le mercato après avoir décroché leur place en Ligue 1, avec sept à neuf recrues attendues selon RMC, les dirigeants du Paris FC comptent malgré tout sur les poids lourds de l’équipe pour la saison prochaine. « On va rentrer en Ligue 1 avec humilité et modestie, déclarait Pierre Ferracci, le président parisien, au micro de Téléfoot le week-end dernier. On gardera une ossature non négligeable, car la montée crée aussi une dynamique qu’on veut préserver ».

Le Paris FC devrait conserver Maxime Lopez et ses autres cadres

Selon RMC, le Paris FC devrait ainsi conserver les éléments forts de son équipe qui lui ont permis de finir deuxième du classement cette saison, à l’instar d’Obed Nkambadio, Moustapha Mbow, Ilan Kebbal, Adama Camara, Thibault De Smet, Mathieu Cafaro, Jean-Philippe Krasso ou encore Maxime Lopez. Ce dernier avait été la recrue star du mercato l’année dernière.

Retour à Marseille en vue

Formé à l’OM, Maxime Lopez avait surpris l’été dernier en quittant l’Italie pour le Paris FC en Ligue 2, où évolue son frère Julien. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le natif de Marseille devrait donc poursuivre l’aventure dans la capitale, et retrouver ainsi le Vélodrome, dans la peau de l’adversaire. « C’est déjà dans un coin de ma tête, a reconnu Maxime Lopez, au micro de beIN Sports, après la montée. En ayant joué à Marseille, en ayant vécu des bons moments à-bas, ça va faire bizarre d’y retourner dans l’équipe adverse. Je vais essayer de ne pas me tromper de vestiaire ! (rire) ».