Mercato : Un joueur veut signer au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est plus qu'une question de temps avant que la prolongation de Warren Zaïre-Emery soit officielle. Et pour cause, comme révélé par le10sport.com, le PSG a trouvé un accord avec l'entourage du joueur, mais attend ses 18 ans pour lui offrir un bail de cinq ans. Il faut dire que le milieu de terrain de 17 ans est très attaché à son club formateur et ne se voyait pas signer ailleurs.

Impressionnant depuis le début de saison, Warren Zaïre-Emery a même fait son retour plus tôt que prévu à la compétition après une entorse à la cheville subie lors de l'action de son premier but en équipe de France contre Gibraltar (14-0). Une bonne nouvelle pour le PSG.

Accord total pour la prolongation de Zaïre-Emery

Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le10sport.com vous révélait en exclusivité ces derniers jours que le PSG avait trouvé un accord pour la prolongation de Warren Zaïre-Emery, actuellement lié au club de la capitale jusqu'en 2025. L'annonce n'interviendra toutefois pas dans les prochains jours, puisque le PSG devrait attendre le 8 mars prochain, date à laquelle le milieu de terrain fêtera ses 18 ans, ce qui lui permettra de signer un bail de cinq ans.

Très attaché au PSG, Zaïre-Emery voulait absolument rester