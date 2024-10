Mercato : Un joueur recale l’OM pour rejoindre ses amis

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Durant le mercato estival, l’OM a multiplié les pistes pour renforcer son secteur offensif. Ce sont finalement Elye Wahi et Neal Maupay qui ont débarqué pour se partager le poste de numéro 9, mais avant cela, Eddie Nketiah était présenté comme une piste chaude. Ce dernier a finalement rejoint Crystal Palace, notamment pour rester proche des ses amis.

Avant de recruter Elye Wahi et Neal Maupay afin de compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang ainsi que la grave blessure de Faris Moumbagna, l'OM avait ciblé Eddie Nketiah. L'attaquant d'Arsenal a finalement signé à Crystal Palace ce qui lui permet de rester à Londres et donc proche de son entourage.

Nketiah justifie son choix

« J’ai encore des amis dans la région. Je pense que Crystal Palace, dans son ensemble, me convient parfaitement. Je m’y sens vraiment à l’aise. J’aime la façon dont le club est, la morale qu’il a », lance-t-il dans une interview accordée à The Independent avant d’en dire plus sur son choix de signer à Crystal Palace.

«J’ai encore des amis dans la région»

« Je pense que j’avais juste besoin d’aller quelque part où je sentais que j’aurais l’occasion d’être sur le terrain et de progresser. Je sais que le déclic ne se fera pas tout de suite, mais tout le monde a besoin d’une plateforme pour progresser, d’essais et d’erreurs sur le terrain pour apprendre. C’est la principale raison qui m’a poussé à quitter Arsenal », ajoute Eddie Nketiah.