Mercato : Un joueur «important» s’annonce au PSG !

Arnaud De Kanel

Ce vendredi, le club de la capitale a officialisé la prolongation de contrat de son entraîneur, Luis Enrique, jusqu’en 2027. Une marque de confiance forte envers le technicien espagnol, arrivé l’été dernier, qui incarne le nouveau projet parisien. Mais le PSG ne s’est pas arrêté là. Trois joueurs clés de l’effectif ont également étendu leur bail avec le club : Vitinha, Nuno Mendes et Achraf Hakimi seront Parisiens jusqu’en juin 2029. Conscient de son importance, le milieu de terrain portugais se voit rester de nombreuses années.

Le PSG continue de construire son futur avec ambition. Ce vendredi soir, avant d’offrir un festival offensif face à l’AS Monaco (4-1) au Parc des Princes, le club de la capitale a officialisé plusieurs prolongations majeures comme celle de Vitinha. Le milieu de terrain portugais se sent de plus en plus important et il ne compte pas partir de si tôt.

«Je peux rester ici longtemps»

« C’est surtout le bonheur que je vis en jouant ici au PSG. Ma famille se sent bien, moi aussi. J’aime la ville de Paris, j’aime venir travailler au Campus, j’aime les gens qui travaillent ici, j’aime le club. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je peux rester ici longtemps. Je me sens important pour l’équipe, mais je veux continuer à prouver que je peux être important sur le terrain », a déclaré Vitinha pour le site officiel du PSG. Son statut a clairement évolué.

«J’espère pouvoir continuer sur cette voie»

« J’ai beaucoup évolué depuis mon arrivée, y compris sur le plan humain. Au fil des années, on vit beaucoup de choses ensemble, avec l’équipe, le staff et tout le monde. Je sens que j’ai grandi depuis que je suis ici. Et j’espère pouvoir continuer sur cette voie durant les années à venir. Il est clair que nous avons envie d’aller très loin dans toutes les compétitions. J’espère pouvoir être un élément important dans ces objectifs, et je donnerai tout pour l’être », a ajouté Vitinha. Une bonne nouvelle pour le PSG.