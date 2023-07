Mercato : Un joueur du PSG annonce son départ à Luis Enrique

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Un an après son transfert en provenance du LOSC, Renato Sanches ne semble déjà plus dans les plans du PSG. A tel point que l'international portugais aurait lui-même annoncé sa volonté de partir à Luis Enrique ainsi qu'à certains de ses coéquipiers.

Le grand ménage se confirme du côté du PSG qui a mis sur le marché de nombreux joueurs jugés indésirables. Mauro Icardi va ainsi s'engager avec Galatasaray pour environ 10M€, tandis que Leandro Paredes semble également bien parti pour quitter le club. Néanmoins, c'est également très chaud pour Renato Sanches.

Surprise, le PSG a tenté un deal surréaliste sur le mercato https://t.co/0wxC6KrJIS pic.twitter.com/SuVZn8WSMB — le10sport (@le10sport) July 27, 2023

Discussions avancées entre pour le prêt de Renato Sanches...

En effet, plusieurs médias avancent que les discussions entre le PSG et l'AS Roma seraient en excellente voie pour le prêt de Renato Sanches. Selon La Gazzetta dello Sport , il pourrait s'agir d'un prêt payant compris entre 1 et 2M€ assorti d'une option d'achat avoisinant les 12M€.

... qui a réclamé son départ à Luis Enrique