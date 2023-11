Mercato : Un joueur de l’équipe de France recale le PSG ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Titulaire indiscutable en équipe de France et au Bayern Munich, Dayot Upamecano présente la particularité de n'avoir jamais évolué en professionnel dans le championnat de France. Et alors que le PSG pourrait potentiellement prétendre à le recruter un jour, le défenseur des Bleus exclut pour l'instant l'idée d'un retour dans l'hexagone.

Âgé de 25 ans, Dayot Upamecano est actuellement au sommet de sa carrière. Le défenseur central est un élément majeur du secteur défensif du Bayern Munich ainsi que de l'équipe de France, et il pourrait logiquement prétendre à évoluer dans n'importe quelle grosse cylindrée en Europe. Mais alors qu'il n'a jamais évolué en France, s'étant exilé très jeunes du côté de Salzbourg, Upamecano pourrait-t-il envisager d'évoluer en Ligue 1 où seul le PSG aurait les moyens financiers de le recruter ?

Upamecano est bien à l'étranger

Interrogé dans les colonnes du Parisien lundi, Upamecano a fait une annonce très claire à ce sujet : « Faire toute ma carrière sans jamais évoluer en Ligue 1 ? C’est possible. C’est un risque de partir tôt à l’étranger, mais j’étais un garçon très motivé. Si on m’avait dit de rester et que j’allais jouer en Ligue 2 à Valenciennes, peut-être que je l’aurais fait », indique le défenseur, sous contrat jusqu'en 2026 avec le Bayern Munich.

« Je ne regrette rien »