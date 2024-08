Mercato : «Un gros gros potentiel», il annonce du lourd pour le nouveau buteur de l’OM

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un nouvel attaquant après le départ de Pierre-Emerick Aubameyang à Al-Qadsiah, en Arabie Saoudite, l’OM a finalement jeté son dévolu sur Elye Wahi, recruté contre un montant estimé à 25M€ hors bonus. Ruben Aguilar s’est exprimé sur son ancien coéquipier au RC Lens, qui selon lui a encore un énorme potentiel à exploiter.

Longtemps annoncé sur la piste d’Eddie Nketiah (25 ans, Arsenal), l’OM a finalement fait d’Elye Wahi son nouveau buteur. L’attaquant âgé de 21 ans s’est engagé jusqu’en juin 2029 avec le club marseillais en provenance du RC Lens, dans le cadre d’un transfert estimé à 25M€ hors bonus, lui qui sortait d'une première saison mitigée avec les Sang et Or.

« Elye a un gros gros potentiel »

« Elye a un gros gros potentiel. C’est un jeune joueur qui a déjà marqué, je crois, plus de 40 buts en Ligue 1. C’est exceptionnel et ça, parfois les gens l’oublient aussi. Il a eu une année où il a mis des buts, mine de rien. Où on lui a demandé beaucoup parce qu’il a coûté pas mal d’argent au club donc forcément on attendait beaucoup de lui. Et puis c’est dur parfois dans une saison quand ça se passe moins bien », a confié Ruben Aguilar à propos d’Elye Wahi, dans un entretien accordé à Footballogue.

« Wahi peut parfois vous sortir des gestes venus de l’inconnu »

« Mais Elye Wahi est un attaquant avec beaucoup de qualités, avec de la spontanéité qui peut parfois vous sortir des gestes venus de l’inconnu, à tout moment. Il l’a montré contre le PSV l’année dernière, contre Arsenal », a poursuivi Ruben Aguilar. « Je ne sais pas de quoi son avenir sera fait, mais en tout cas moi personellement je lui souhaite le meilleur parce que c’est un bon gars. C’était pas trop dur face à lui à l’entraînement ? Faut lui rentrer dedans, si on lui laisse le temps de se retourner, de venir en un-contre-un… Elye a de grosses qualités athlétiques donc il va vite et il est puissant. »