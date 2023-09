Mercato : Un grand nom recale le PSG en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

De retour au Parc des Princes avec l'équipe de France jeudi soir pour affronter l'Irlande, Adrien Rabiot a donc retrouvé le stade de ses débuts, lui qui a été formé dans les rangs du PSG. Et malgré son histoire spéciale, il exclut pour le moment l'idée d'un retour dans le club de la capitale...

Comme d'autres joueurs de l'équipe de France tels que Kingsley Coman, Mike Maignan ou encore Alphonse Areola, Adrien Rabiot est issu du centre de formation du PSG, qu'il avait quitté en 2019 pour rejoindre la Juventus Turin. Cette rencontre contre l'Irlande jeudi soir (2-0), qui se jouait au Parc des Princes, a donc été un moment particulier pour le milieu de terrain de 28 ans.

Le patron du PSG a tout balancé à Neymar https://t.co/ruywRyqP4O pic.twitter.com/HNPBuD1mEd — le10sport (@le10sport) September 8, 2023

Retour aux sources pour Rabiot

En effet, Adrien Rabiot a eu l'occasion de rejouer sur l'habituel terrain du PSG, qu'il avait déjà retrouvé la saison passée à l'occasion d'un match de Ligue des Champions avec la Juventus Turin. Mais ce retour aux sources a-t-il donné des envies de retour au PSG à Rabiot ?

« Non pour l’instant »