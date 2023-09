Il régale le PSG sur le mercato, le boss valide

Jean de Teyssière

Le mercato parisien a été très agité cet été, avec l'arrivée de onze joueurs au sein de l'effectif du PSG. Un mercato qui porte le sceau de Nasser al-Khelaïfi, très présent dans les discussions pour faire venir plusieurs joueurs, tout comme celui de Jorge Mendes et de Luis Campos, qui ont travaillé sur de nombreuses arrivées. D'ailleurs, cette connivence entre les deux Portugais n'a pas du tout embêté le président du PSG.

Près d'une semaine après la fin du mercato, on peut dire que le PSG a réalisé un recrutement satisfaisant, réussissant à répondre aux attentes des supporters, après un fenêtre 2022-2023 totalement raté. Et pour réaliser un mercato XXL, le PSG a pu compter sur le travail de Nasser Al-Khelaïfi, Luis Campos et de Jorge Mendes.

Le président du PSG très actif sur le mercato

Cet été, Nasser al-Khelaïfi a pris les choses en main à de multiples reprises pour recruter certains joueurs. C'est le cas notamment de Manuel Ugarte, qui était en partance pour Chelsea, que le dirigeant parisien a finalement réussi recruter. Il a également mené les négociations avec le président du Bayern Munich concernant Lucas Hernandez, puis celui du FC Barcelone pour Ousmane Dembélé. Pour sa part, Milan Skriniar est arrivé au PSG après plus d'un an de discussions, menées là aussi par Nasser Al-Khelaïfi.

La relation Campos-Mendes n'embête pas NAK