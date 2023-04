Mercato : Un été de folie est annoncé, le PSG se fait calmer

Axel Cornic

Avec les possibles départs de Lionel Messi ainsi que de Neymar, le Paris Saint-Germain planifie un énorme mercato pour offrir des nouveaux compères d’attaque à Kylian Mbappé. Selon nos informations, Luis Campos souhaite notamment miser sur Rafael Leao, un joueur qu’il connait bien puisqu’il l’a recruté par le passé du côté du LOSC.

Décidément, Luis Campos semble vouloir utiliser des vieilles recettes pour relancer le PSG. Nos confrères de RMC Sport ont en effet annoncé que le dirigeant portugais souhaiterait miser sur Victor Osimhen pour tourner la page de la MNM, avec l’avantage de connaitre extrêmement bien l’entourage de l’actuel attaquant du Napoli. Mais il n’est pas le seul...

Une opération à 100M€ est lancée, ça se dégage pour le PSG https://t.co/HUmqjjpqAy pic.twitter.com/FSvVRHvu6D — le10sport (@le10sport) April 17, 2023

Campos veut Leao au PSG

Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que Luis Campos voudrait retrouver un autre ancien lillois, en la personne de Rafael Leao. Avec Osimhen, il est sans aucun doute la plus grande réussite de son passage au LOSC et une occasion en or pourrait bientôt se présenter, puisque le contrat du Portugais avec l’AC Milan se termine dans un peu plus d’un an.

«Le seul conseil que je peux lui donner, c’est de ne pas écouter les agents et les intermédiaires de mercato»