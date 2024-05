Mercato : Un entraîneur recalé, l'OM va en profiter ?

Arnaud De Kanel

En grandes difficultés dans le dossier Paulo Fonseca, l'OM réfléchit à plusieurs alternatives pour trouver le successeur idéal à Jean-Louis Gasset. Hormis Sergio Conceiçao, le nom de Franck Haise est très souvent lié au club phocéen. Annoncé sur le départ du RC Lens, Haise serait sur le point de se faire recaler par un club. L'OM pourrait en profiter...

L'été sera agité en France avec l'incertitude qui plane au dessus de clubs majeurs comme l'OM, le RC Lens et le LOSC. Tous trois devraient changer de coach et le club présidé par Pablo Longoria ciblerait les deux entraineurs des deux autres clubs cités, à savoir Paulo Fonseca et Franck Haise. D'ailleurs, l'entraineur lensois devrait se faire recaler par une autre écurie de Ligue 1.

Mercato - OM : Le nouvel entraîneur déniché en Ligue 1 ? https://t.co/oa9H3T85XY pic.twitter.com/z5985bDVZg — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

Haise plait à Nice

D'après les informations de L'Equipe parues vendredi, Franck Haise serait sur le départ du RC Lens. Hormis l'OM, l'OGC Nice, qui cherche un successeur à Francesco Farioli, montrerait un intérêt assez fort pour le coach des Sang et Or selon Nice-Matin .

Genesio plutôt que Haise