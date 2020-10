Foot - Mercato

Mercato : Un dernier rebondissement dans le dossier Niang ?

Publié le 19 octobre 2020 à 1h15 par La rédaction

Invité de Téléfoot La Chaîne, Nicolas Holveck est revenu sur le dossier M'Baye Niang. Le président du Stade Rennais a tenu à clarifier la situation de son joueur, notamment concernant son avenir.

Après plusieurs semaines de négociations, M'Baye Niang n'est finalement pas parvenu a trouver une porte de sortie. Courtisé par l'OM, l'international sénégalais avait trouvé un accord avec l'ASSE, mais ne s'est finalement pas engagé avec les Verts , en raison de ses agents plutôt gourmands au niveau de leurs commissions et qui n'étaient pas favorables au départ de ce dernier pour le club du Forez, qu'ils considéraient comme une « régression sportive ». Désormais, M'Baye Niang va tenter de se faire une place au sein de l'effectif de Julien Stéphan, qui ne comptait plus sur lui et a déjà recruté son successeur en la personne de Serhou Guirassy. S'il n'entrait pas dans les plans de l'entraîneur breton ces dernières semaines, Nicolas Holveck a toutefois pris sa décision concernant l'avenir de M'Baye Niang.

« Il est bien à Rennes et il reste à Rennes »