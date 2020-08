Foot - Mercato

Mercato : Un départ d’Oblak ? La réponse de l’Atletico !

Publié le 12 août 2020 à 20h57 par La rédaction mis à jour le 12 août 2020 à 20h59

L’Atlético de Madrid ne compte pas lâcher son gardien Jan Oblak, annoncé dans le viseur de Chelsea et de Manchester United, comme l’a clairement indiqué Enrique Cerezo.