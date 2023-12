Mercato : Un crack va snober le Real Madrid

La rédaction

Auteur d'un très bon début de saison avec le Bayern Munich, Mathys Tel attise les convoitises. Un temps annoncé pour rallier le Real Madrid prochainement, l'ancien Rennais pourrait finalement rester en Bavière. D'après Sky Sport Allemagne, le crack français aurait en effet fait part de sa volonté de poursuivre sous les ordres de Thomas Tuchel.

Bien qu'il soit dans l'ombre du serial buteur Harry Kane, Mathys Tel est tout de même une pièce maîtresse du Bayern Munich. Etincelant en sortie de banc avec le club bavarois depuis le début de saison, avec 8 buts et 4 passes décisives à son actif, l’attaquant de 18 ans attire forcément l'attention des plus prestigieuses écuries européennes.

Le Real Madrid intéressé, Tel ferme la porte

En effet, d'après les récentes informations du média espagnol Relevo , l'ancien joueur du Stade Rennais aurait tapé dans l’oeil des dirigeants du Real Madrid. Mais le joueur a fait une récente révélation qui pourrait finalement couper court à ce dossier. Et pour cause. Selon Sky Sport Allemagne , Mathys Tel aurait fait savoir à ses dirigeants qu'il souhaitait poursuivre sa carrière au Bayern Munich. S'il dispose d'un temps de jeu famélique (840 minutes), Tel a bel et bien pour ambition de s'imposer au sein du club bavarois.

Manchester United est également sur le coup