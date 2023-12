Le Real Madrid a fait fort pour son prochain crack

La rédaction

Le mercato hivernal s'approche à grande vitesse et le Real Madrid compte bien lui aussi avoir sa part du gâteau. Selon les dernières informations de The Sun, le club madrilène lorgnerait sur le jeune attaquant de Reading, Caylan Vickers, et aurait déjà pris une sacrée avance sur Arsenal, l'un de ses principaux concurrents sur le dossier.

Neutralisé sur la pelouse du Betis Séville ce samedi (1-1), le Real Madrid a encore un calendrier chargé avant la fin de l'année. Après ça, le club aux 14 Ligues des champions pourra se concentrer sur le mercato hivernal et celui-ci a déjà des pistes en vue.

Le Real Madrid cible une pépite de 18 ans

En effet, d'après les informations de The Sun , le Real Madrid a entamé cette semaine des négociations avec le club anglais de Reading (3e division) pour s'offrir les services de Caylan Vickers. Reading, à court d'argent, réclame un peu plus de 1M€, plus un pourcentage sur toute vente future pour le jeune attaquant de 18 ans. Le Real Madrid souhaite faire évoluer Caylan Vickers au sein de son équipe réserve, le Real Madrid Castilla, jusqu'à ce qu'il soit définitivement prêt pour porter la tunique de l'équipe une.

Le Real Madrid double Arsenal pour Vickers

Toujours d'après le tabloïd anglais, le Real Madrid aurait pris les devants dans ce dossier, après avoir notamment grillé la politesse à Arsenal. Leicester, Norwich et le Celtics l’ont également observé depuis le début de la saison.