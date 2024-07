Mercato : Un crack annoncé au Real Madrid, son agent drague le PSG !

Axel Cornic

Alors que les supporters ont encore les yeux qui brillent après la présentation de Kylian Mbappé, d’autres arrivées sont annoncées au Real Madrid. C'est le cas avec le jeune talent argentin Franco Mastantuono, mais son agent a surpris tout le monde récemment en évoquant plutôt le Paris Saint-Germain ou encore le FC Barcelone.

C’est l’un des nouveaux noms à suivre. Titulaire à quelques reprises avec River Plate cette saison à seulement 16 ans, Franco Mastantuono est annoncé comme le nouveau crack du football argentin. Et forcément, les cadors européens semblent déjà s’intéresser à lui !

« Pour son âge et sa personnalité, il est très attractif pour Madrid, l'Atlético, Barcelone, le PSG... »

C’est le cas du Real Madrid, qui souhaiterait prendre la concurrence de vitesse et recruter dès maintenant le milieu offensif argentin, un peu avec ce qui a pu être fait récemment avec Vinicus Jr, Rodrygo ou encore Endrick. Mais son agent ne semble pas vraiment prêt à tout pour le club madrilène, puisqu’il a également parlé d’autres options... comme le PSG ! « Ira-t-il à Madrid ? Il est normal qu’un club comme le Real parte à la recherche d’un joueur de son prototype. Pour son âge et sa personnalité, il est très attractif pour Madrid, l'Atlético, Barcelone, le PSG... » a déclaré Augusto Fernandez, dans un entretien accordé à Olé.

« Je comprends que les gens parlent de lui, mais cela n'affecte pas le joueur »

« Mais force est de constater que son envie est de jouer à River et de continuer à démontrer » a poursuivi l’agent de Franco Mastantuono. « Je comprends que les gens parlent de lui, mais cela n'affecte pas le joueur. Et Dieu merci : tout le monde n’a pas sa capacité d’abstraction ». A l’inverse du Real Madrid, on n’a pour le moment aucune information concrète au sujet d’un possible intérêt du PSG en ce mercato estival, même si le joueur de 16 ans reste une piste très intéressante pour l’avenir.