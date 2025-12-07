Mercato : Un crack a signé, «j'ai choisi le PSG» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui au Betis Séville, Giovani Lo Celso avait fait le grand saut vers l'Europe à l'été 2016, étant alors acheté par le PSG. Débauché à Rosario Central, l'Argentin avait rejoint Paris quelques mois plus tard pour lancer son aventure sur le Vieux Continent. Mais pourquoi le club de la capitale ? Lo Celso est revenu sur ce transfert.

Grand espoir du football argentin quand il a débuté à Rosario Central, Giovani Lo Celso avait alors tapé dans l'oeil du PSG. En 2016, le club de la capitale s'est offert les services du milieu de terrain, moyennant un chèque d'environ 10M€. Lo Celso a ainsi rejoint l'Europe, alors encore très jeune, convaincu par le projet du PSG.

« J'avais plusieurs options sur la table, mais... » Si Giovani Lo Celso n'a finalement pas été une grande réussite au PSG, il s'était donc laissé charmer par le club de la capitale. A ce propos, pour So Foot, l'ancien de Rosario Central a avoué : « C'est très dur pour le joueur comme pour le club, de dire non à telles puissances mondiales. Moi, j'avais plusieurs options sur la table, mais j'ai choisi le PSG pour le projet sportif et la qualité de son effectif ».