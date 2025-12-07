Mercato : Un crack a signé, «j'ai choisi le PSG» !

Aujourd'hui au Betis Séville, Giovani Lo Celso avait fait le grand saut vers l'Europe à l'été 2016, étant alors acheté par le PSG. Débauché à Rosario Central, l'Argentin avait rejoint Paris quelques mois plus tard pour lancer son aventure sur le Vieux Continent. Mais pourquoi le club de la capitale ? Lo Celso est revenu sur ce transfert.
Grand espoir du football argentin quand il a débuté à Rosario Central, Giovani Lo Celso avait alors tapé dans l'oeil du PSG. En 2016, le club de la capitale s'est offert les services du milieu de terrain, moyennant un chèque d'environ 10M€. Lo Celso a ainsi rejoint l'Europe, alors encore très jeune, convaincu par le projet du PSG.
« J'avais plusieurs options sur la table, mais... »
Si Giovani Lo Celso n'a finalement pas été une grande réussite au PSG, il s'était donc laissé charmer par le club de la capitale. A ce propos, pour So Foot, l'ancien de Rosario Central a avoué : « C'est très dur pour le joueur comme pour le club, de dire non à telles puissances mondiales. Moi, j'avais plusieurs options sur la table, mais j'ai choisi le PSG pour le projet sportif et la qualité de son effectif ».
« Le directeur sportif était venu jusqu'à Rosario »
« Le directeur sportif (Olivier Létang) était venu jusqu'à Rosario pour me voir. Angel Di Maria, lui, m'a beaucoup aidé avec sa famille. Ils m'ont accueilli, conseillé, et on est devenus très amis à Paris », a ensuite expliqué Giovani Lo Celso.