Mercato : Un crack a refusé d'imiter Benzema

Jean de Teyssière

Lorsque Cristiano Ronaldo a quitté Manchester United pour l'Arabie saoudite il ne s'attendait sans doute pas à ce que de nombreux autres joueurs débarquant eux-aussi dans le championnat saoudien. L'été suivant, des stars comme N'Golo Kanté, Karim Benzema, Neymar, Sadio Mané, Riyad Mahrez ont décidé de céder aux sirènes saoudiennes. Le Royaume s'est également penché sur des jeunes footballeurs talenteux, comme l'attaquant de la Juventus, Matias Soulé. Mais ce dernier n'a pas voulu rejoindre Al-Ittihad.

« L'al-dorado », ce n'est pas pour tout le monde. Depuis plus d'un an, l'Arabie saoudite a réussi à recruter un certain nombre de grandes stars du football mondial. Malgré tout, les clubs saoudiens n'ont pas encore les armes suffisantes pour convaincre de jeunes talents de venir.

Une vague de départ de joueurs européens en Arabie saoudite

L'été dernier, de nombreuses stars du football européens ont décidé de quitter leur championnat pour rejoindre l'Arabie saoudite. Cristiano Ronaldo a été rejoint par Seko Fofana et Sadio Mané dans son équipe, pendant que Neymar, N'Golo Kanté ou encore Karim Benzema signaient pour des clubs adverses. L'Arabie saoudite a aussi réussi à faire venir de jeune crack, comme Gabri Veiga, qui a signé chez Al-Ahli...

Benzema - Equipe de France : Le divorce est acté ! https://t.co/q8zHqgbMSs pic.twitter.com/yWKt6jLmkF — le10sport (@le10sport) March 22, 2024

«Oui, ils me voulaient en Arabie saoudite mais j'ai décidé de ne pas le faire»