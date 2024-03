Mercato : Le PSG tente une folie, la réponse est terrible

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du précédent mercato d'hiver, le PSG s'est tourné vers le Brésil pour se renforcer avec les signatures de Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo. Et le recrutement parisien aurait même pu sonner encore un peu plus brésilien. Mais Newcastle a décidé de fermer la porte au départ de Bruno Guimarães.

Cet hiver, le PSG a décidé de miser sur la jeunesse afin de préparer l'avenir. Dans cette optique, Luis Campos s'est tourné vers le Brésil et a déniché deux jeunes talents à savoir Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo qui ont respectivement signé en provenance de Sao Paulo et du Corinthians, pour environ 20M€ chacun.

Le PSG s'est rapidement fait recaler pour Bruno Guimarães

Un autre joueur brésilien aurait pu débarquer cet hiver. En effet, comme le confirme Le Parisien , en marge des transferts de Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo, Luis Campos a sondé l'un des représentants de Bruno Guimarães. Mais les discussions n'ont pas été plus loin puisque la porte s'est immédiatement refermée.

Kimmich également visé par le PSG ?

Le PSG cherche néanmoins toujours à recruter un milieu de terrain malgré l'arrivée de Gabriel Moscardo en fin de saison. Dans cette optique, le nom de Joshua Kimmich continue de circuler ces derniers jours. Ce devrait être l'un des chantiers du PSG cet été.