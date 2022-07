Foot - Mercato - PSG

Mercato : Un club sort du silence, le PSG peut y croire pour le transfert d'Icardi

L'une des priorités du PSG cet été sera de dégraisser son effectif. Dans cette optique, un nom revient avec insistance, à savoir celui de Mauro Icardi. L'attaquant argentin sort d'une saison catastrophique et sera plus que jamais poussé au départ cet été. Monza fait partie des clubs susceptibles d'être intéressés par son transfert. Adriano Galliani, administrateur délégué du promu en Serie A, est d'ailleurs sorti du silence à ce sujet.

Ce n'est pas un secret, le PSG cherchera à vendre cet été. De nombreux joueurs sont sur le marché à l'image de Julian Draxler, Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Leandro Paredes ou encore Abdou Diallo qui ne seront pas retenus. Ce sera également le cas de Mauro Icardi. Auteur d'une saison catastrophique, l'attaquant argentin n'entre plus dans les plans de Christophe Galtier et Luis Campos, et sera donc poussé au départ. Il ne sera toutefois pas facile de trouver une porte de sortie à Mauro Icardi qui touche un salaire très imposant à Paris. L'ancien buteur de l'Inter Milan garde toutefois une belle cote en Serie A où Monza pourrait être tenté de miser sur l'Argentin.

Galliani ne ferme pas la porte à Icardi

Promu en Serie A, Monza a de grandes ambitions sur le mercato. Interrogé par TMW , Adriano Galliani, administrateur délégué du club, évoque le dossier Icardi : « Nous n'avons pas fait de réflexion sur qui que ce soit. Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, m'a dit un jour : "Les nouvelles du marché, ne les niez pas, laissez-les aller". Nous ne sommes pas offensés lorsque nous entendons les chiffres de Barrow, Dzeko ou Icardi . »

Monza aura des moyens

Et l'ancien dirigeant de l'AC Milan confirme que Monza sera très ambitieux cet été : « Il est clair qu'il y a une grande ambition ici. Cela a également bien fonctionné pour quelques clubs italiens, qui ont gagné la loterie cette année en même temps que nous parce qu'ils nous ont prêté des joueurs gratuitement avec une clause d'obligation si nous allions en A. Berlusconi était convaincu que dans quelques années, nous irions en Serie A. Pour nous, cela ressemblait plutôt à un rêve, nous avons signé ces obligations et nous devions les respecter. » Pour cela, le club promu en Serie A pourra s'appuyer sur Silvio Berlusconi.

Berlusconi veut frapper fort