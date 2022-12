Mercato : Un chantier surprise se présente pour l'OM

Arnaud De Kanel

Conscient qu'il lui sera impossible de conserver Nuno Tavares à l'issue de la saison, Pablo Longoria s'attaque au marché des latéraux. A gauche, les pistes manquent à l'appel et se referment au nez du président olympien. Dernièrement, c'est du côté droit qu'il cherche activement. Des pistes sont à l'étude, tandis qu'une autre lui est proposée. Pablo Longoria est fixé.

Un scénario similaire à celui connu avec William Saliba devrait se reproduire à la fin de la saison. Comme l'an dernier, l'OM s'est fait prêter un joueur d'Arsenal sans inclure d'option d'achat. Nuno Tavares a réalisé un début de saison tonitruant mais s'est essoufflé avant la trêve mondialiste. Ses bonnes performances devraient faire augmenter sa valeur marchande et rendre le deal impossible à conclure pour l'OM qui s'activerait pour lui trouver un remplaçant.

Mercato - OM : Mauvaise nouvelle pour Longoria avec Amrabat https://t.co/2uEpDGxxJg pic.twitter.com/p2kLRAOpPS — le10sport (@le10sport) December 17, 2022

Deux pistes en moins à gauche pour Longoria

Pisté par l'OM d'après la presse brésilienne, Ayrton Lucas s'est engagé défensivement avec Flamengo. L'option d'achat comprise dans son prêt et estimée à 7 millions d'euros a été levée par le club brésilien. Il a signé un contrat jusqu'en décembre 2027 avec sa nouvelle formation.



Sur le même côté, l'OM aurait voulu saisir l'opportunité Ramy Bensebaini, libre de tout contrat à l'issue de la saison. Sky Sports indique qu'il serait finalement sur le point de s'engager avec le Borussia Dortmund pour remplacer Raphaël Guerreiro, sur le départ. Alors, Longoria a changé de côté.

Deux idées à droite

L'OM souhaite renforcer ses côtés et sait que Jonathan Clauss a le niveau pour évoluer à gauche. En difficulté sur les dossiers côté gauche, le club phocéen pourrait se tourner sur des profils évoluant à droite. Le Romain Rick Karsdorp, en froid avec José Mourinho, serait une alternative. En Italie toujours, c'est le Polonais Bartosz Bereszynski qui serait pisté par l'OM. Néanmoins, Il Corriere dello Sport rapporte qu'il serait sur le point de s'engager en prêt avec Naples.

Diego Palacios proposé à l'OM