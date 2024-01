Mercato : Un boulevard pour l’OL avec Benzema ?

Thomas Bourseau

Le Ballon d’or 2022 aimerait claquer la porte d’Al-Ittihad. Pour retrouver le football européen ? Annoncé en Angleterre et notamment à Arsenal, les Gunners auraient décidé de passer à autre chose. La chance de l’OL ? Le club rhodanien, formateur de Benzema, aurait une jolie carte à jouer.

Karim Benzema anime le mercato hivernal depuis quelques jours. Et pour cause, lui qui semble vivre un calvaire à Al-Ittihad étant même surnommé « le fils de la défaite » par certains supporters du club de Djeddah, Benzema aimerait quitter l’Arabie saoudite afin de retrouver le football européen.

Benzema a été offert à Arsenal, les Gunners ferment le dossier

En Angleterre, Chelsea et Arsenal seraient sur les rangs d’après divers médias. Cependant, The Evening Standard a confié la semaine dernière que le recrutement de Karim Benzema n’entrerait pas dans les plans de Chelsea. Et selon The Daily Mail, Arsenal se serait distancé de ce dossier afin de se focaliser sur un polyvalent défenseur central et ce, bien que les services de Benzema aient été proposés aux Gunners plus tôt dans ce mois de janvier.

L’OL seul dans le coup pour Benzema ?