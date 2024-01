Mercato - OM : Deux attaquants bientôt transférés ?

Thomas Bourseau

L’OM, sous la houlette de son président Pablo Longoria, ne semble pas se fixer de limite en ce mercato hivernal. Trois joueurs ont officiellement rejoint le club phocéen, mais deux profils d’attaquants seraient à l’étude à l’instant T en plus du latéral gauche tant convoité ces derniers jours.

L’Olympique de Marseille est omniprésent depuis le début du mercato hivernal et compte déjà trois recrues du nom de Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna. Mais il semblerait, qu’en plus d’un nouveau latéral gauche, que Pablo Longoria souhaiterait mettre la main sur pas un, mais deux éléments offensifs supplémentaires.

Benrahma a fait l’objet d’une offre de l’OM

Ces derniers jours, le dossier Saïd Benrahma a fait couler beaucoup d’encre dans la presse. Pire, l’OM a vu son offre de prêt être repoussée par West Ham, comme révélé par l’entraîneur du club anglais David Moyes, les Hammers n’étant prêts à boucler qu’un transfert sec et rien d’autre pour l’ailier passé par la Ligue 1 à Nice et Angers.

Un ailier gauche créateur chassé par l’OM ?