Mercato - OM : Le départ de Longoria déjà programmé ?

Clap de fin pour Pablo Longoria ? Cela fait bientôt quatre ans que l’Espagnol figure dans la direction de l’OM. Président depuis 2021, Longoria ne devrait plus être en poste à l’issue de la saison d’après Eric Di Meco. La légende de l’Olympique de Marseille estime cependant que sa succession serait épineuse.

Pablo Longoria a intégré la direction de l’OM en 2020, dans le cadre de la succession d’Andoni Zubizarreta au poste de directeur sportif. Mais seulement une demi-saison plus tard, celui qui est passé par Valence et la Juventus notamment, est devenu le plus jeune président de l’histoire de l’Olympique de Marseille à 34 ans en février 2021.

«Je pense que Pablo Longoria ne sera plus là à la fin de l’année»

Depuis, Pablo Longoria a été surnommé « El Mago » de par ses inspirations sur le mercato malgré les limites financières de l’Olympique de Marseille. Néanmoins, lors des dernières sessions de transfert, le président de l’OM a semblé avoir moins de nez et s’est d’ailleurs attiré les foudres des supporters de l’OM au cours d’une réunion houleuse le 18 septembre dernier qui a débouché sur divers départs dont ceux de Marcelino et de Javier Ribalta entre autres. Pour Eric Di Meco, ancien joueur de l’OM et membre de l’équipe championne d’Europe en 1993, on approche du dénouement du feuilleton Longoria à l’OM. « Pablo Longoria ? Je pense que la page va se tourner d’elle-même. Je pense que Pablo Longoria ne sera plus là à la fin de l’année. Je me demande même si le recrutement qu’il a fait là en milieu de saison, un petit peu bizarre avec la vente de Lodi et les joueurs qu’on ne connaît pas qui arrivent… Je me pose des questions et je pense que la page va se tourner d’elle-même ».

«Après si on me demande s’il faut tourner la page pour qu’il s’en aille, qui fait-on venir ?»