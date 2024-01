Mercato - OM : Il se lâche après son transfert à 25M€

Hugo Chirossel

Recruté contre 13M€ l’été dernier en provenance de l'Atlético de Madrid, Renan Lodi a quitté l’OM seulement six mois plus tard. Lors de ce mercato hivernal, l’international auriverde a pris la direction de l’Arabie Saoudite, où il s’est engagé avec Al-Hilal. Le Brésilien a livré ses premiers mots après son transfert.

Un départ pour le moins inattendu. Alors que l’OM voulait initialement recruter sa doublure cet hiver et s’est donc attaché les services d’Ulisses Garcia, Renan Lodi a finalement quitté le club, six mois seulement après son arrivée en provenance de l’Atlético de Madrid. Marseille avait dépensé 13M€ l’été dernier pour s’offrir l’international auriverde (19 sélections) et l’a vendu pour un montant total estimé à environ 25M€ lors de cette période de mercato hivernal.

Les premiers mots de Lodi à Al-Hilal

En effet, l’OM a transféré Renan Lodi à Al-Hilal, en Arabie Saoudite, où il a signé un contrat de trois ans et demi, jusqu’en juin 2027. Quelques jours après l’officialisation de son transfert, le latéral gauche de 25 ans s’est exprimé pour la première fois dans une vidéo publiée par le club saoudien : « Je suis très heureux de l’opportunité que j’ai reçue. Je veux remercier le président pour l’effort qu’il a fait. Il y avait d’autres latéraux et il m’a pris . »

🎬 "لـودي":"أنا فخور أنني سأدافع عن شعار هذا الفريق، وأتمنى أن أفوز بالعديد من البطولات" 💙#الهلال pic.twitter.com/xR1dbQVj4U — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 22, 2024

«Soyez sûr que les supporters d’Al-Hilal vont être heureux du joueur qu’ils vont avoir»