Mercato : Un Bleu de Deschamps transféré au PSG après l’Euro 2024 ?

L’Euro 2024 démarre vendredi, et plusieurs joueurs de l’équipe de France ont vu leur nom être associé au PSG dernièrement. Selon vous, un protégé de Didier Deschamps viendra-t-il rejoindre Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola dans la capitale ? C’est notre sondage du jour.

L’été 2023 a marqué le début d’un nouveau chapitre dans le projet du PSG, désireux désormais de mettre de coté les gros noms et miser sur des joueurs capables de s’adapter dans un collectif, et axant la politique de recrutement sur de jeunes talents et/ou de nationalité française. C’est ainsi que Lucas Hernandez, Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola ont posé leurs valises dans la capitale, et de nouveaux internationaux tricolores sont aujourd’hui dans le viseur de Luis Campos.

Plusieurs Bleus annoncés dans le viseur du PSG

Alors que l’Euro 2024 va bientôt ouvrir ses portes (14 juin - 14 juillet), plusieurs joueurs de Didier Deschamps ont été annoncés de près ou de loin sur la liste du PSG pour ce mercato estival. C’est le cas de Théo Hernandez (AC Milan), Ibrahima Konaté (Liverpool), William Saliba (Arsenal), Youssouf Fofana (AS Monaco) ou encore Marcus Thuram (Inter Milan).

Un mercato animé se prépare à Paris