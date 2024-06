Mercato : Le PSG signe la «meilleure recrue» et bat l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

N’étant pas destiné à occuper un rôle aussi important dès sa première année au PSG, Bradley Barcola a surpris en convainquant rapidement Luis Enrique de miser sur lui lors des rendez-vous importants, de quoi permettre à l’ailier de pouvoir disputer l’Euro dans quelques jours et d’être élu « meilleure recrue » de Ligue 1 par les internautes, battant notamment Pierre-Emerick Aubameyang (OM).

Depuis l’année dernière, le PSG a revu sa politique de recrutement, souhaitant désormais miser davantage sur de jeunes talents plutôt que des gros noms, et si possible Français. Bradley Barcola remplit ces critères et a fait l’objet d’un transfert estimé à 50M€ l’été dernier, opération qui avait alors fait parler compte tenu du peu d’expérience de l’ailier tricolore. Mais aujourd’hui, Barcola apparaît comme un élément fort du club de la capitale, surpassant les attentes placées en lui.

Barcola « meilleure recrue » de la saison en Ligue 1

Avec 39 matches à son actif, pour un bilan de 5 buts et 9 passes décisives, Bradley Barcola a conquis Luis Enrique, mais également les supporters du PSG. Preuve de cet emballement, le joueur de 21 ans a été élu « meilleure recrue » de Ligue 1 par les fans ayant tranché sur le site de la LFP. Bradley Barcola devance Georges Mikautadze (FC Metz), Denis Zakaria (AS Monaco) mais également Pierre-Emerick Aubameyang (OM).

Il devance notamment Aubameyang

Aubameyang a pourtant marqué les esprits pour sa première saison dans la cité phocéenne, s’imposant au fil des mois comme un membre primordial de l’OM. Le Gabonais a atteint la barre des 30 buts toutes compétitions confondues, en plus de ses 11 réalisations. Pas de quoi lui permettre d’obtenir le prix symbolique de « meilleure recrue » de la saison.