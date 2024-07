Mercato : Un attaquant «extraordinaire» va signer au PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lancé dans la course à la succession de Kylian Mbappé, le PSG a activé plusieurs pistes, mais celle menant à Victor Osimhen prend désormais de l’ampleur. L’avant-centre nigérian pourrait ainsi débarquer dans les prochains jours à Paris. Et d’après Andrea Carnevale, ancien joueur de Naples, ce serait un joli coup pour le PSG.

Très actif en coulisses, le PSG semble avoir l'intention d'accélérer sur le mercato. Dans cette optique, les transferts de Désiré Doué et Joao Neves sont en très bonne voie, mais le club parisien cherche également à recruter le successeur de Kylian Mbappé. Depuis quelques jours, c'est la piste menant à Victor Osimhen qui prend de l'ampleur. Un très joli coup selon Andrea Carnevale qui s'enflamme pour l'ancien Lillois.

«Victor est un attaquant extraordinaire»

« Victor est un attaquant extraordinaire, mais l'envie de changer d’air est manifeste depuis quelques temps. Aussi pour faire travailler au mieux tout le monde, il est juste d'accélérer son départ. Disons que son silence de ces derniers mois ne nous a pas donné la possibilité de penser différemment. Lukaku est le remplaçant idéal ? Victor a cinq ans de moins. Cependant, en termes de garantie offensive, je ne vois pas beaucoup de différence pour faire oublier Osimhen, c'est Lukaku. il est bon depuis deux ou trois ans à un haut niveau », assure l’ancien joueur du Napoli auprès de la Gazzetta dello Sport, avant de poursuivre au sujet de la succession de Victor Osimhen.

«Osimhen est dévastateur en profondeur»

« Il n'est plus très jeune mais on parle d'un joueur de haut niveau. Osimhen est dévastateur en profondeur, il devient impossible à attraper. Mais Lukaku est plutôt un joueur d'équipe, et avec Conte, il peut revenir à un excellent niveau. Où peut aller Naples ? L’objectif doit être l’Europe, sans aucun doute. Alors vous savez, parfois vous démarrez tranquillement puis vous mettez le pied sur l'accélérateur. Et Conte sait accélérer fort. Avec l’équipe dont il dispose, il peut concourir pour les premières places », ajoute Andrea Carnevale.