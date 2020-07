Foot - Mercato

Mercato : Un ancien buteur du PSG transféré pour 30M€ ?

Publié le 6 juillet 2020 à 11h28 par La rédaction mis à jour le 6 juillet 2020 à 11h29

Presque maintenu en Premier League, Crystal Palace se tourne vers la prochaine saison. Pour renforcer son effectif, les Eagles auraient ciblé un ancien titi du PSG : Odsonne Edouard