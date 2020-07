Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un départ à prévoir pour deux pépites de Puel ?

Publié le 6 juillet 2020 à 7h15 par La rédaction

Makhtar Gueye et Alexandros Katranis ne devraient pas porter le maillot de l’ASSE la saison prochaine. Les deux joueurs auraient un bon de sortie et figurerait sur les tablettes de nombreux clubs.

L’objectif de l’ASSE lors du mercato estival est clair : renouveler et rajeunir l’effectif. Plusieurs cadres à l’instar de Loïc Perrin et Stéphane Ruffier sont ainsi poussés vers la sortie afin notamment d’alléger la masse salariale. Un grand ménage qui a déjà commencé puisque l’ASSE a officialisé les départs de Franck Honorat à Brest et de Vagner Dias à Metz. Et cela devrait encore continuer dans le Forez puisque deux autres joueurs devraient quitter l’ASSE.

Makhtar Gueye et Alexandros Katranis sur le départ