Mercato : Un accord trouvé pour Guimarães ? La réponse de l'OL !

Publié le 26 janvier 2022 à 15h06 par A.D.

Alors qu'il figurerait sur les tablettes du PSG, Bruno Guimarães devrait plutôt migrer vers Newcastle. En effet, les Magpies auraient trouvé un accord avec la direction de l'OL pour un transfert. Toutefois, les Gones ont totalement démenti cette information via un communiqué officiel.

Pour renforcer son milieu de terrain le PSG aurait souhaité s'offrir les services de Bruno Guimarães, qui réalise de belles choses à l'OL. Toutefois, à en croire L'Equipe et RMC Sport , les Gones auraient trouvé un accord avec Newcastle pour le transfert de Bruno Guimarães. Une information démentie dans la foulée par l'OL via un communiqué officiel. « L’Olympique Lyonnais dément catégoriquement les fausses informations diffusées par de nombreux médias faisant état d’un accord entre Newcastle et l’OL pour le transfert du milieu de terrain international brésilien Bruno Guimaraes » , peut-on lire sur le compte Twitter du club.